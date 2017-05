Drogen verschluckt, Blut gespuckt

In der Nacht zum Dienstag wurde die Polizei in der hauptstädtischen rue Glesener auf einen Mann aufmerksam, der sich beim hinter einem Wagen versteckte, als er die Polizisten sah. Noch bevor die Beamten den Mann kontrollieren konnten, leerte dieser in einem Zug eine Bierflasche.

Die Polizisten fanden an der Stelle, an der sich der Mann zuvor versteckt hatte Geldscheine. Zudem gab eine weitere Person in der Nähe auf Nachfrage der Beamten hin an, bei dem Mann Drogen erworben zu haben. Das erregte bei den Polizisten den Verdacht, dass der Kontrollierte beim vorherigen Leeren der Flasche Drogen verschluckt haben könnte.

Dieser Verdacht erhärtete sich, als der Mann plötzlich anfing Blut zu spucken, als ihn die Beamten in Handschellen abtransportieren wollten, um eine weitere Überprüfung durchzuführen. Der Rettungsdienst brachte den Mann schließlich ins Krankenhaus, wo er sich trotz heftigen Widerstandes einer Röntgenuntersuchung unterziehen musste.

Schließlich wurde die Staatsanwaltschaft von dem Fall in Kenntnis gesetzt, die die Festnahme des Mannes anordnete. Er wurde am Dienstagnachmittag dem Untersuchungsrichter vorgeführt.