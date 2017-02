Betrunkener prallt mit Auto gegen Baum

Am Montag Morgen gegen 4h50 war ein Autofahrer auf der Strecke zwischen Steinfort und Eischen unterwegs. In einer leichten Linkskurve verlor der Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Strasse ab und prallte mit seinem Pkw frontal gegen einen Bau.

Der Aufprall war so heftig, dass das Fahrzeug zurück über Fahrbahn in den gegenüberliegenden Straßengraben geschleudert wurde.

Bei dem Unfall wurde der Fahrer in sein Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die freiwillige Feuerwehr aus seinem Auto befreit werden.

Die Polizisten vor Ort bemerkten, dass der Mann anscheinend zu tief ins Glas geschaut hatte und führten einen Alkoholtest durch. Dieser verlief positiv. Der Führerschein wurde eingezogen und Protokoll erstellt.

Am Sonntag Abend gegen 20h50 kam zu in Differdingen in der rue de Soleuvre zu einem Verkehrsunfall.

Ein Fahrer war in Richtung Zolwer unterwegs, als er plötzlich die Kontrolle über seinen Wagen verlor. Bei dem Unfall prallte er mit seinem Wagen in weitere drei geparkte Pkws.

Die eintreffenden Beamten stellten fest, dass der Mann unter überhöhtem Alkoholeinfluss stand. Ihm wurde der Führerschein entzogen.