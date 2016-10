5.684 Migranten leben im "Dschungel"

Die Zählung sei "vollständig" und präzise hieß es von den Behörden, die dazu 360 Beamten der Grenzpolizei mobilisert hatten. Im August hätten sich noch 6.901 Menschen in der Barackensiedlung aufgehalten, die demnächst abgerissen werden soll. Eine andere Zählung, die ebenfalls von der Präfektur veröffentlicht wurde, ermittelte 6.486 Flüchtlinge in dem Flüchtlingscamp.

Zwei Vereinigungen, die in der Barackensiedlung tätig sind, gaben im September an, dass sich etwa 10.000 Menschen im "Dschungel" aufhalten würden. Mehrer Hilfsorganisationen bestätigten jedoch, dass sie in den vergangenen beiden Wochen zunehmend weniger Mahlzeiten verteilt hätten.

Der Direktor der Hilfsorganisation Terre d'asile, Pierre Henry, gab seinerseits gegenüber der Nachrichtenagentur AFP an, dass sie 1.290 unbegeleitete Jugendliche im Flüchtlingscamp gezählt hätten. Die Jugendlichen hätten dies gegenüber der Organisation bestätigt. 95 Prozent von ihnen gaben zudem an, nach Großbritannien weiterreisen zu wollen. %00 Jugendlichen sagten, sie hätten Familienangehörige auf der Insel. Ende August hatte Terre d'asile "nur" 861 unbegleitete Jugendliche in dem Lager gezählt.

Die in dem Flüchtlingscamp festsitzenden jungen Menschen kommen mehrheitlich aus Afghanistan, Eritrea und dem Sudan und sind zwischen 14 und 18 Jahre alt.