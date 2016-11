MH370: niemand am Steuer?

Die Maschine war am 8. März 2014 während eines Flugs von Kuala Lumpur nach Peking mit 239 Menschen an Bord verschwunden. Der Bericht scheint eine Theorie zu unterstützen, die Ermittler seit langem bevorzugen. Demnach befand sich niemand am Steuer der Boeing 777, als dieser der Treibstoff ausging und sie mit hoher Geschwindigkeit im Sturzflug in einen abgelegenen Abschnitt des Indischen Ozeans vor der australischen Westküste stürzte.

Die Experten zogen ihre neuen Schlüsse unter anderem aus der Untersuchung einer Landeklappe der Boeing, die in Tansania in Ostafrika angespült worden war. Sie sei wahrscheinlich nicht ausgefahren gewesen, teilten die Experten mit. Piloten fahren die Klappe bei Landungen aus, um die Geschwindigkeit zu reduzieren.

"Dies bedeutet, dass die Maschine nicht auf eine kontrollierte Landung ausgerichtet war", sagte ATSB-Experte Peter Foley in Canberra. "Jeder kann seine eigenen Schlüsse daraus ziehen, ob jemand das Flugzeug am Ende unter Kontrolle hatte." Niemand weiß, was sich an Bord der Maschine abgespielt hat. Spekuliert wurde unter anderem, ob ein Pilot versuchte, die Maschine auf dem Meer zu landen. Warum die Maschine aber vom Kurs abwich, ist völlig ungeklärt.