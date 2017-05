In zwei Fällen in ein Auto eingebrochen

Eine Anruferin meldet am Samstag gegen 14.30 Uhr der Polizei eine Person, die um die Häuser in der rue des Muguets in Luxemburg-Stadt schleicht. Der Verdächtige konnte im Hinterhof eines Hauses angetroffen werden.

Er gab an Toxikomane zu sein und um seine Sucht zu finanzieren würde er überall bei Pkw's schauen ob eventuell eine Tür geöffnet sei. Dann würde er Wertsachen aus dem Inneren entwenden um sie zu verkaufen.

Er bestätigte dass er im Laufe des Nachmittags bereits mehrere verwertbare Sachen aus diversen Pkw's entwendet hatte. (u.a. ein Taschenmesser, eine Taschenlampe sowie ein Ladegerät) Die Staatsanwlatschaft orndete an den Mann zu verhören und erkennungsdienstlich zu behandeln.

Eine weiter Zeugin meldete der Polizei eine Person, die um 3.40 Uhr am Samstag in der rue Mercier in der Hauptstadt in einen Lieferwagen eingebrochen war. Bei der Ankunft der Polizei war der Täter noch dabei das Handschuhfach zu durchwühlen. Es handelte sich um einen Obdachlosen Toxikomanen. An seinem Schlafplatz konnte weiteres Diebesgut sichergestellt werden. Auf Anweisung der Staatsanwaltschaft wurde der Mann verhaftet und dem Untersuchungsrichter vorgeführt, das Diebesgut wurde beschlagnahmt.