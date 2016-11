Was stimmt und was nicht?

Prof. Dr. Lea Hellmueller ist Schweizerin, forscht in Texas und hat ein offenes Ohr für die Unterstützer von Clinton und Trump. Mit ihrem neutralen Blick analysiert die Medienexpertin kühl, wieso der Journalismus zunehmend in Verruf gerät, räumt aber auch mit den Märchen von unfairer Berichterstattung über „The Donald“ auf.Ein Interview.

Prof. Dr. Lea Hellmueller: Der Wahlkampf beschäftigt uns nun schon fast ein Jahr und hat zu vielen intensiven Diskussionen geführt. Was ich beobachte, sind vor allem Wahlkampf-Ermüdungs-Erscheinungen und eine heftige Polarisierung zwischen Republikanern und Demokraten. Die Reaktionen von Latinos und Afroamerikanern sind jedoch auch heftig. Die meisten sind überzeugt, dass sich dieser Wahlkampf deutlich von bisherigen Wahlkämpfen unterscheidet.Der größte Unterschied ist, meiner Meinung nach, die hohe Ablehnungsquote der Kandidaten und die Negativität, mit der in diesem Wahlkampf diskutiert, aber auch berichtet wird. Einige meiner republikanischen Kollegen wählen zum Beispiel Hillary, nicht weil sie Clinton als nächste Präsidentin sehen möchten, sondern weil sie dadurch eine Trump-Präsidentschaft verhindern wollen. Ich denke diese Oppositions-Wahl und die Negativität hängen zusammen: Die Trump-Kampagne findet deswegen wenige Befürworter in den Latino- und afroamerikanischen „Communities“.Bei den Afroamerikanern hat Trump keinen guten Stand, weil er wiederholte Male in Frage gestellt hat, ob Präsident Obama in den USA geboren ist. Zudem hat er die Afroamerikaner als arm, ungebildet und kriminell dargestellt. Er wollte ihnen damit mitteilen, dass sie ihn wählen sollen, weil sie ja nichts zu verlieren hätten und ihm eine Chance geben könnten, diesen Zustand zu verändern. Dies hat aber das Gegenteil bewirkt und negative Emotionen zum Ausdruck gebracht.Bei den Hispanics hat er noch einen schlechteren Stand: Er hat die Latinos wiederholte Male mit Vergewaltigung und Kriminalität in Verbindung gebracht, vor allem illegale Einwanderer. Damit hat er keine Stimmen geholt, sondern negative Reaktionen und viele Demonstrationen provoziert. Zusätzlich hat er an einer Pressekonferenz Jorge Ramos, einen der wichtigsten Latino-Journalisten, aus dem Raum geschickt, weil er sich provoziert fühlte.Ja, Trump spricht vielen republikanischen Wählern aus dem Herzen, die sich schon länger gegen illegale Einwanderung einsetzen und ihr ein Ende setzen wollen. Er findet auch viele Befürworter bei Wählern, die Angst haben, dass neue Waffengesetze in Kraft gesetzt werden könnten. Seine Unterstützung erhält er auch von Wählern, die Angst haben, wegen Immigranten in die Arbeitslosigkeit abzudriften. Und es gibt natürlich Republikaner, die die Clintons einfach nicht mögen, so simpel das vielleicht klingen mag.Ja, es haben sich zwei Lager entwickelt, die stark polarisieren und sich gegenseitig mit Negativschlagzeilen provozieren. So haben Untersuchungen etwa gezeigt, dass negative Bilder, vor allem auch negative Emotionen, die im Fernsehen oder auf sozialen Netzwerken gezeigt werden, Angst und Stress verursachen können (...)

