Der homophobe Mief von Trumps Weißem Haus

Das Weiße Haus hat es in seinem offiziellen Facebook-Eintrag unterlassen, den Namen von Xavier Bettels Ehemann Gauhtier Destenay zu erwähnen. Erst Stunden später wurde der Fehler verbessert. Das Gruppenfoto mit den Ehepartnern der Staats- und Regierungschefs der NATO-Staaten hatte zuvor für reichlich Aufmerksamkeit gesorgt.

Noch nie zuvor bot eine Auslandsreise eines US-Präsidenten so viele bizarre Einsichten. Die Bilder von Trumps erster diplomatischer Mission werden in Erinnerung bleiben. In keiner guten allerdings.

I PHOTOSHOPPED SARUMAN INTO TRUMP'S ORB PICTURE AND IT'S NOT EVEN WEIRD pic.twitter.com/cVJFGP5NPG — Shahak Shapira (@ShahakShapira) 22. Mai 2017

Erst Trumps unheimliches Orb-Foto aus Saudi-Arabien.

Dann der mehr als patzige Eintrag ins Gedenkbuch der Holocaustgedenkstätte Yad Vashem („so amazing“).

der direkte Vergleich: die Einträge von Donald Trump und von Barack Obama im Gästebuch der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem pic.twitter.com/WP4cmxwcdi — Corinna Milborn (@corinnamilborn) 23. Mai 2017

Es folgte der Besuch im Vatikan. Auf den gemeinsamen Fotos macht der Papst ein Gesicht, als sei er in Anbetracht des US-Präsidenten vom Glauben abgefallen.

In Brüssel bodycheckte Trump dann Montenegros Regierungschef aus dem Weg, um schön mittig auf dem Gruppenfoto zu stehen.

Es folgten noch ein gegen Emmanuel Macron verlorenes Handschlag-Duell und eine schulmeisterhafte Standpauke gegenüber seinen NATO-Partnern.

Wie tief Trumps Gedankenmief das Weiße Haus selbst bereits durchdrungen hat, offenbart nun ausgerechnet eine kleine, aber vielsagende Episode um das Gruppenfoto der Ehepartner der Staats-und Regierungschefs der NATO-Staaten. Auf diesem steht Xavier Bettels Ehemann Gauthier Destenay neben den Damen Trump, Erdogan, Macron und Co.

Die Sozialen Medien jubelten ob des Symbolcharakters dieses Fotos. Der Großteil der internationalen Presse ordnet das Bild als historisch ein. Endlich angekommen in einer Welt, die gleichgeschlechtliche Ehen nicht nur akzeptiert, sondern in der sie normal sind, lässt sich die Reaktion auf das Bild zusammenfassen (hier geht es zu unserem Artikel: Link ).

Und was macht das Weiße Haus? Gauthier Destenay wird einfach nicht erwähnt. Weg retouchiert wird Bettels Ehemann zwar nicht, in der Beschreibung zum Foto auf der Facebook-Seite des Weißen Hauses fehlt sein Name aber gänzlich. Erst nach harscher Kritik im Netz wird die Bildbeschreibung korrigiert.