Brutaler Überfall auf Lokal in Differdingen

Am Sonntag Abend, gegen kurz nach 21 Uhr, betraten zwei vermummte Personen ein Lokal in der rue du Parc Gerlach in Differdingen. Dort griffen sie den Geschäftsführer sofort an und schlugen ihn nieder. Daraufhin bedrohten sie ihn mit einer Waffe und forderten die Herausgabe der Tageseinnahmen. Nachdem die Täter das Geld erbeutet hatten, flüchteten sie zu Fuss in Richtung Differdinger Fussgängerzone.

Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Folgende Täterbeschreibungen liegen vor: Ein Täter hat dunkle Hautfarbe, ist ca. 175 cm gross, bei der Tat trug eine eine schwarze Baseballkappe mit hellem Sticker auf dem Kappenschirm, schwarze Kleidung und schwarze Schuhe mit weissem Gummirand. Der andere Mann hat ebenfalls dunkle Hautfarbe, ist ca. 175 cm gross, trug bei der Tat eine graue Mütze, ansonsten schwarze Kleidung, sowie schwarze Schuhe. Er war mit einer schwarzen Pistole bewaffnet.

Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen.