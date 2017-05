Sechs versuchte Einbrüche ins Altersheim

Der Alarm ging um 15.30 Uhr bei der Polizei ein. In einem Altersheim "op der Leier" hatte ein Unbekannter versucht in insgesamt sechs Zimmer einzubrechen, wurde gemeldet. In den meisten Fällen jedoch ohne Erfolg.

Bei einer Tür war der Täter jedoch erfolgreich. Er entwendete aus dem Innern dieses Zimmers dann auch mehrere Wertgegenstände. Anschließend gelang es ihm das Altenheim unbemerkt wieder zu verlassen. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.