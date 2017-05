Colruyt baut Luxemburg aus

Der künftige Colruyt-Supermarkt in Wemperhardt beunruhigt die Geschäftsleute in der belgischen Grenzregion, rund um Gouvy und Houffalize. Diese befürchten Umsatzeinbussen. Das berichtet die Webseite dhnet.be.

Colruyt ist derzeit in Luxemburg an drei Standorten (Mersch, Gasperich und Sanem) vertreten. Laut Medienberichten sollen in Zukunft noch weitere Standorte hinzukommen.

Der künftige Colruyt-Supermarkt in Wemperhardt soll nahe der Total-Tankstelle errichtet werden.