Der Finanzplatz wird grüner

Luxemburg will die gesteckten Ziele der Klimakonferenz COP21 schnellstmöglich erreichen. Dazu gehören für Finanzminister Pierre Gramegna auch und vor allem klimafreundliche Investitionen.

Um Investitionen beispielsweise im Bereich erneuerbare Energien oder Energieeffizienz zu fördern, hat Gramenga am Donnerstag im Finanzministerium in Anwesenheit des Chefs der Europäischen Investitionsbank (EIB), Werner Hoyer, ein Memorandum of Understanding unterzeichnet.

Mit diesem soll eine gemeinsame Plattform des Luxemburger Staats und der EIB geschaffen werden, über die grüne Investitionen in Schwellenländer, aber auch in der EU finanziert werden sollen.

Er vor wenigen Wochen hatte Luxemburg den ersten grünen Börsenhandel der Welt mit der Green Stock Exchange eingeführt. Die Kooperation mit der EIB ist ein weiterer Schritt die Klimaziele von COP21 zu erreichen.