Bau von Atommüll-Endlager gestoppt

Das Verwaltungsgericht von Nancy hat das Bauprojekt des Atommüllendlagers Bure in Lothringen vorerst gestoppt. Die neben Bure liegende Gemeinde Mandes-en-Barrois darf nach diesem Gerichtsentscheid der "Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs" (Andra) nicht mehr - wie zuvor beschlossen - ein Grundstück verkaufen, auf dem Teile des Endlagers gebaut werden sollten. Bure liegt südwestlich von Nancy.

Frankreich plant, in Bure unterirdisch hoch- und mittelradioaktive Abfälle einzulagern. In der Grenzregion wird der Plan heftig kritisiert. Wissenschaftler erforschen schon seit Jahren die Voraussetzungen; Alternativen sind nicht in der Diskussion.

Die Betreibergesellschaft will 2020 mit dem Bau beginnen, 2025 könnten dann erste Abfälle eingelagert werden. Allerdings müssen die Pläne vorher noch genehmigt werden.

Bure liegt im Département Meuse, rund 160 Kilometer von der Grenze zu Luxemburg entfernt. In der Grenzregion wurden die Paupläne heftig kritisiert. Das Saarland, Rheinland-Pfalz und Luxemburg fürchteten, die Gesteinsformationen könnten auf Dauer die Strahlung nicht zurückhalten. Sie forderten genauere Untersuchungen und ein Mitspracherecht beim Genehmigungsprozess.