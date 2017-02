Saarland Spitzenreiter im Immobiliengeschäft

Im vergangenen Jahr stieg der Umsatz um 38,5 Prozent auf 1,79 Milliarden Euro. Damit sei das Land im bundesweiten Vergleich der Spitzenreiter, berichtete der Immobilienverband Deutschland (IVD) in Köln am Dienstag.

Dies sei umso bemerkenswerter, da an der Saar im Vorjahr noch leichte Verluste verzeichnet worden seien. In Rheinland-Pfalz stieg der Umsatz um 7 Prozent auf 9,2 Milliarden Euro. Deutschlandweit wurde 2016 so viel Geld in Immobilien investiert wie noch nie seit Beginn der Erfassung vor knapp 30 Jahren, und zwar 240,5 Milliarden Euro (plus 9,6 Prozent).