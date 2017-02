Ausraster im Recyclingzentrum

Eine Kunde des SICA-Recyclingzentrums in Kehlen geriet am Donnerstagmittag in Raserei, weil er nach seinem Firmensitz gefragt wurde.

Er stieß den SICA-Mitarbeiter heftig gegen die Schulter, entriss diesem sein Klemmbrett, zerriss und zerknüllte das Papier und steckte es dann in seine Tasche.

Anschließend verließ der Mann das Gelände mit seinem Lieferwagen.