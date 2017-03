Nur wenig Ausfälle in Luxemburg

In Luxemburg und Deutschland geht seltener das Licht aus als in anderen europäischen Ländern: Wie die "Saarbrücker Zeitung" in ihrer Freitagsausgabe unter Berufung auf eine Erhebung des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestags berichtete, kam es 2014 in Deutschland im Durchschnitt nur zu 13,5 Minuten Stromausfall pro Endkunde. Das war zusammen mit Luxemburg (14,2) und der Schweiz (13) der beste Wert in Europa.

Die Statistik beruht auf Angaben der Bundesnetzagentur. Das Jahr 2014 ist das letzte, in dem Daten für alle Länder vorliegen. Demnach lagen Länder mit Kernkraft wie Frankreich mit 51,5 Minuten und Belgien mit 26,1 Minuten deutlich hinter Luxemburg und Deutschland.

Schlusslichter waren Slowenien mit durchschnittlich 908 Minuten und Malta mit 570 Minuten Stromausfall.

Die Statistik zeige außerdem, dass die Versorgungsqualität mit abnehmender Atomkraft und zunehmenden erneuerbaren Energien besser geworden sei. Der Tabelle zufolge hatte die durchschnittliche Stromausfall-Dauer 2007 in Deutschland noch bei 35 Minuten gelegen, 2011 waren es 17,25 Minuten.