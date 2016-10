Dieser Mann ist Frankreichs Koch des Jahres

Der Gastronomieführer würdigte am Mittwoch die auf regionalen Produkten basierende Küche des 40-Jährigen. In seinem Fischrestaurant "La Marine" auf der vor der französischen Atlantikküste gelegenen Insel Noirmoutier bereitet Couillon unter anderem in der Region gefangenen Fisch und Gemüse aus dem eigenen Garten zu.

Zu seinen Spezialitäten gehören pochierte Austern, die er von einem örtlichen Züchter bezieht. Gault-et-Millau-Redaktionschef Côme de Chérisey lobte die Art und Weise, wie Couillon Fisch zubereitet. Er könne noch aus einem einfachen Wittling einen "Fisch der Spitzengastronomie" machen.

Couillon, dessen Restaurant beim Gault-et-Millau-Konkurrenten Michelin bereits mit zwei Sternen ausgezeichnet ist, zeigte sich glücklich über die neue Würdigung - und bezeichnete sie als weiteren Ansporn. "Es ist noch nichts gewonnen. Ich stelle mich jeden Tag erneut in Frage