Marine le Pen gibt Betrug zu

Olaf ist eine unabhängige europäische Behörde, die Korruption, Betrug und Finanzvergehen innerhalb der europäischen Institutionen und Behörden untersucht. Der ehemalige Präsident des Europaparlamentes, Martin Schulz, hatte die Behörde auf Unregelmäßigkeiten aufmerksam gemacht. Das französische linksgerichtete Nachrichtenmagazinund die Recherche Plattformveröffentlichten, die Ergebnisse. Danach hat die Vorsitzende der Partei im Jahre 2011 einen Leibwächter der Familie über mehrere Monate als Assistenten ausgegeben.

In einem zweiten Fall soll Frau le Pen den Untersuchungsergebnissen zufolge eine Freundin, die im Pariser Großraum für die Partei arbeitete, mit einem falschen Arbeitsvertrag als Assistentin ausgegeben. Im Gegensatz zu französischen Gepflogenheiten, die es erlauben, Assistenten im Wahlkreis einzusetzen, müssen Assistenten des Europaparlamentes an einem der drei Europastandorte, Brüssel, Luxemburg und Straßburg eingesetzt werden. Das Geld soll in beiden Fällen zur Regelung von Gehältern und Kosten verwendet worden sein, die ausstanden.

Insgesamt muss Frau le Pen 340.000 Euro zurückzahlen, die unberechtigt gezahlt worden sind. Da sie sich weigert, zu zahlen, halbiert das Parlament seit Mitte Februar ihre Abgeordnetendiäten. Statt 6.200 Euro erhält sie lediglich 3.100 Euro, so lange, bis die 340.000 Euro bezahlt sind.

Marine Le Pen hat in früheren Stellungnahmen die Affäre stets als eine Racheaktion des Parlamentspräsidenten Martin Schulz bezeichnet und sie heruntergespielt. Aus den jetzt veröffentlichten Unterlagen geht zusätzlich hervor, dass die europäische Untersuchungsbehörde die Unterlagen an die Pariser Staatsanwaltschaft weitergeleitet hat. Das soll bereits im Dezember vergangenen Jahres geschehen sein. Anders als im Fall des konservativen Spitzenkandidaten der Konservativen, Francois Fillon, lässt sich die Justiz im Falle Marine Le Pen aber offensichtlich Zeit. Bei Fillon wurden innerhalb von zwei Wochen umfangreiche Verhöre durchgeführt, erfolgten Durchsuchungen im Parlament und im Senat. Im Falle Le Pen liegt der Staatsanwaltschaft ein Ermittlungsbericht vor, ohne dass bisher bekannt wurde, was in dem Fall unternommen wurde.

Gegen den Front National gibt s weitere Untersuchungen und Forderungen. So soll der Abgeordnete Bruno Gollnisch um die 275.000 Euro zurückzahlen.