Zeuge hinter Gitter

In der Nacht wurde eine Schlägerei in der oben erwähnten Straße gemeldet. Vor Ort konnte ein Mann mit Verletzungen im Gesicht angetroffen werden. Der Verursacher sei jedoch bereits geflüchtet. Ein Zeuge gab an die Tat beobachtet zu haben und konnte Informationen bezüglich des mutmaßlichen Täters angeben. Der Zeuge war jedoch zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort. Als die Polizei nämlich die Erklärungen entgegen nahm und die Identität der Anwesenden überprüfte, stellte sich heraus, dass gegen den Zeugen ein Vorführungsbefehl vorlag. Die Staatsanwaltschaft wurde in Kenntnis gesetzt und der Mann wird auf Anordnung heute Morgen dem Untersuchungsrichter vorgeführt.