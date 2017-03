Fünf Millionen Euro für internationales Marketing

„Die Gründung von LFT hat zur weiteren Professionalisierung der touristischen Strukturen in Luxemburg beigetragen. Es ist das erste Mal, dass Privatunternehmer direkt an den Entscheidungen zur nationalen Tourismuswerbung teilhaben können. LFT steht für ein starkes Public-Private-Partnership. Hier geht es darum, eine wohldurchdachte Marketingstrategie aufzubauen, um potentielle Kunden mit thematischen Werbekampagnen zu erreichen“, sagte Staatssekretärin Francine Closener, in deren Verantwortung die Entwicklung des Tourismus` fällt.

Luxemburg setzt auf Tourismus und hat sich letztes Jahr mit dem LFT eine übergeordnete Struktur gegeben. Im LFT ist auch das ehemalige Office Nationale du Tourisme (ONT) aufgegangen. Zur Begründung hieß es im Januar 2016, dass die juristische Form des "Groupement d'intérêt économique" (GIE) bessere Zusammenarbeiten innerhalb der Branche erlaubt als die Statuten einer ASBL, wie das ONT es darstellte.

Das LFT ist gewachsen und nahm im Januar 2017 das "Office Régional du Tourisme Centre/Ouest „Guttland“ und die „Association pour la promotion du tourisme rural“ als weitere Mitglieder auf. Die Umstrukturierung des Luxemburger Tourismus, welche 2012 begonnen hatte, konnte damit erfolgreich abgeschlossen werden.

„Mit 2,97 Millionen Übernachtungen konnte bereits zum 5. aufeinanderfolgenden Mal ein Rekordjahr verzeichnet werden. Die strategischen Bemühungen der nationalen touristischen Werbeagentur scheinen die Bedürfnisse internationaler Märkte gut zu treffen“, sagt Closener auf der Generalversammlung.

Nach Angaben des LFT konnte im Freizeitbereich ein Wachstum von 3 Prozent gegenüber dem Vorjahr erzielt werden, im Kongressbereich waren es 4 Prozent im Vergleich zu 2014. Das MICE-Event „Meet Luxembourg“, im September 2016, konnte 115 internationalen Kongressveranstaltern Luxemburg als Reiseziel für Geschäftsreisen vorstellen. Unter der Leitung von LFT entwickelten acht technische Kommissionen im Rahmen des Cluster MICE neue touristische Produkte für den Kongressbereich.

Die Werbekampagne auf den Quellmärkten Deutschland, Belgien, den Niederlanden und Frankreich zeigt erste Früchte. Das touristische Internetportal www.visitluxembourg.com meldet 3,2 Millionen Besucher und damit einen Zuwachs von 7,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

170 touristische Medien konnte LFT anlässlich mehrerer Pressereisen empfangen. Sie überzeugten sich vor Ort von der Qualität des touristischen Angebots. 394 Beiträge mit Ferien- oder Tagungs-Tipps wurden in der internationalen Presse veröffentlicht. Die Zusammenarbeit mit Luxair ist sehr eng, geht es doch hier um Kunden von Fernmärkten zu gewinnen.

Aufgrund der guten Resultate stellten die zufriedenen Mitglieder des LFT 5.133.000 Euro für weiteres internationales Marketing zur Verfügung. Mitglieder von LFT sind der Staat, die regionalen Tourismusverbände, die Stadt Luxembourg, das Luxembourg city Tourist Office, die Handelskammer, der Transportsektor, und der Hotellerieverband. An der Spitze des LFT steht der Hotelier Romain Weber.