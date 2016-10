Minella verliert denkbar knapp

Im ersten Satz spielte sich die Luxemburgerin in einen wahren Rausch. Mit einer aggressiven Spielweise überraschte sie ihre deutsche Kontrahentin mehrmals. Vor allem mit ihrer starken Vorhand bestimmte die luxemburgische Fed-Cup-Spielerin die Ballwechsel. Somit ging der erste Satz überraschend klar mit 6:1 an Minella.

Im zweiten Durchgang entwickelte sich ein Duell auf Augenhöhe. Zum ersten Mal wurde die FLT-Spielerin gebreakt. Somit lag sie gleich mit 0:1 in Rückstand. Jedoch kämpfte sich die 30-Jährige sofort wieder ins Match zurück und glich zum 1:1 aus. In der Folge entwickelte sich eine Partie auf spielerisch hohem Niveau. Bis zum Stand von 4:4 ging alles seinen geregelten Lauf. Danach wurde die Begegnung nervöser. In dieser Phase verlor die Luxemburgerin ihren Aufschlag zum 4:5. Doch „Petko“ zeigte ebenfalls Nerven. Zwei Doppelfehler waren mitverantwortlich dafür, dass die Deutsche ihr „service game“ zum 5:5 abgeben musste. Aber die einheimische Nummer eins im Tennis konnte keinen Profit daraus ziehen und verlor ihr Aufschlagspiel auf ein Neues. Letztendlich schnappte sich die Deutsche den zweiten Satz mit 7:5.

Im entscheidenden Satz behielt die Deutsche dann mit 6:4 die Oberhand, dies obwohl Minella sich nach einem 2:5-Rückstand noch einmal ins Match kämpfte.

Für Minella bedeutet dies die neunte Niederlage beim neunten Auftritt im Hauptfeld auf Kockelscheuer.