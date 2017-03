"Das ist Schade"

Das Saarland befürchtet nach dem Bundesratsvotum für die Pkw-Maut negative Folgen für die Region. "Unser Handel und unsere Arbeitsplätze hängen davon ab, dass die Menschen frei und ohne zusätzliche Kosten über die Grenzen kommen", erklärte Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) am Freitag in Saarbrücken. SPD-Verkehrsministerin Anke Rehlinger forderte eine Überprüfung nach zwei Jahren. "Auch nach der heutigen Entscheidung bleibt die Pkw-Maut eine unsinnige Eintrittsbarriere", kritisierte sie.

Der Bundesrat hatte am Freitag mit Mehrheit für die Einführung der Maut gestimmt. Das Saarland stimmte für die Einschaltung des Vermittlungsausschusses von Bundesrat und Bundestag und wollte mautfreie Autobahnabschnitte in Grenznähe erreichen. Noch am 10. März hatte der Bundesrat für Ausnahmen in Grenzregionen geworben.

Der rheinland-pfälzische Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) erwartet mit der Pkw-Maut Belastungen für die Wirtschaft. "In den Grenzregionen sind die Kunden aus den Nachbarländern existenziell", erklärte Wissing am Freitag. Er kritisierte das Votum der Ländermehrheit für die Maut: "Es ist schade, dass sich meine Länderkollegen nicht weiter hinter die von ihnen am 10. März beschlossene Ausnahmeregelung für Grenzregionen gestellt haben."

Rheinland-Pfalz hatte wie das Saarland dafür gestimmt, den Vermittlungsausschuss von Bundesrat und Bundestag einzuschalten und für mautfreie Autobahnabschnitte in Grenznähe geworben - etwa von Trier nach Luxemburg."Am besten wäre es gewesen, dieses Gesetz zu verhindern", kritisierte der Minister. Wissing rechnet nun mit einer Entscheidung des EU-Gerichtshofs über die Pkw-Maut. Österreich und die Niederlande halten die deutsche Abgabe für diskriminierend.

Die Maut richtet sich nach Größe und Umweltfreundlichkeit des Motors. Im Schnitt kostet sie 67 Euro, maximal 130 Euro. Benziner sind günstiger als Diesel. Für Autofahrer aus Luxemburg gibt es neben der Jahresmaut auch zwei Kurzzeittarife je nach Motoreigenschaften: Eine Zehn-Tages-Maut für 2,50, 4, 8, 14, 20 oder 25 Euro und eine Zwei-Monats-Maut für 7, 11, 18, 30, 40 oder 50 Euro.

Mautpflichtig sind auch Wohnmobile. Motorräder, Elektroautos, Wagen von Behinderten und Krankenwagen sind mautfrei. Statt an Klebe-Vignetten sollen alle Mautzahler über das Nummernschild ihres Autos zu erkennen sein. Kontrolliert werden soll dies in Stichproben durch einen elektronischen Kennzeichen-Abgleich. Daten sollen nur hierfür erfasst und schnell wieder gelöscht werden.

Wer keine Maut zahlt und erwischt wird, muss eine Geldbuße zahlen. Genaue Summen sind noch nicht festgelegt. Geldbußen sollen auch im Ausland eingetrieben werden.