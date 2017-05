France2: Pujadas kaltgestellt

Er verkündete es selbst, und französische Medien berichten übereinstimmend: Pujadas wurde von der Führungsetage des TV-Senders mitgeteilt, dass er zur kommenden "Rentrée" im Herbst nicht mehr der Sprecher des "JT" von 20.00 Uhr sei. Als Nachfolgerin wird übereinstimmend Anne-Sophie Lapix genannt. David Pujadas war seit 2001 das "Gesicht" der Abend-Nachrichten bei France2.

#Pujadas > Son équipe demande des explications à la direction de France Télévisions https://t.co/qWOruv6BUK — Le Monde (@lemondefr) 17. Mai 2017

David Pujadas écarté du JT de 20 Heures de France 2, Anne-Sophie Lapix le remplacerait https://t.co/S5i31mdjUu — alexander (@lookmaker123) 17. Mai 2017

Es ist eine "Jahreszeit", wo traditionell viel Bewegung herrscht bei den audiovisuellen Medien in Frankreich.schreibt in ihrem Internet-Auftritt u.a., dass Pujadas und seine Redakteure wohl eine Vorahnung hatten. "In den letzten Tagen" habe das Team "Signale gesendet", um ihre guten Audienz-Zahlen in den Vordergrund zu rücken. Gegenüber dem traditionellen Platzhirsch, dem "JT" von TF1, sei der Unterschied zuletzt unter die 3%-Marke gesunken: 20,9% gegenüber 23,8% im Durchschnitt an Wochentagen von März bis April. Die France2-Sendung habe somit ihre Audienz gegenüber dem Vorjahreszeitraum um ca. 1,3% und 5 Millionen Zuschauer gesteigert.

In Luxemburg war David Pujadas spätestens 2008 bekannt geworden, als er in einer Live-Sendung wegen einer vorherigen Reportage mit dem damaligen Luxemburger Premierminister Jean-Claude Juncker aneinander geriet. France2 entschuldigte sich später für die Darstellung Luxemburgs in dieser Reportage und der journalistischen Handhabe dieser Reportage.

In untenstehendem, neueren Video von