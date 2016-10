Ein Fahrverbot, ein Diebstahl und viele Unfälle

Hier eine kleine Auswahl der zahlreichen im Polizeibericht festgehaltenen Ereignisse vom Donnerstag und Freitag:

- Ein Autofahrer wurde auf einer Tankstelle in Luxemburger-Stadt der "rue d'Audun" von zwei unbekannten Männern angesprochen und erklärte sich bereit die zwei Unbekannten zum Bahnhof zu verbringen. Unterwegs verlangte ein Beifahrer plötzlich Bargeld vom Fahrer. Am Bahnhof angelangt bedrohte der Beifahrer den Fahrzeugbesitzer, woraufhin dieser und der zweite Beifahrer aus dem Wagen stiegen. Der verbleibende Beifahrer rutschte auf den Fahrersitz und flüchtete mit dem Wagen. Eine Fahndung wurde sofort eingeleitet. Der gestohlene Wagen und der Täter konnten in den frühen Morgenstunden von einer Polizeistreife in Esch/Alzette gestoppt werden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der Mann festgenommen und dem Untersuchungsrichter vorgeführt.

- In Echternach wurde am Donnerstag bei einer Kontrolle zu hoher Alkoholkonsum eines Autofahrers festgestellt. Ein Fahrverbot wurde ausgestellt.

- Am Freitag verlor eine Autofahrerin auf der Strecke zwischen Aspelt und Altwies in einer scharfen Linkskurve die Kontrolle über ihren Wagen und prallte gegen die kalifornische Mauer. Hieraufhin überschlug sich das Auto, rutschte auf dem Dach weiter, schlug wieder gegen die Mauer auf und drehte sich nach 100 Metern wieder auf die Räder. Die Fahrerin wurde zur Kontrolle ins Krankenhaus verbracht.

- Am Freitag verlor ein Autofahrer in Mersch die Kontrolle über seinen Wagen und fuhr gegen ein geparktes Auto. Der Fahrer verließ die Unfallstelle woraufhin die Polizei Mersch nach dem Flüchtigen fahndete. Der Fahrer konnte kurze Zeit später in Mersch gestoppt werden. Er stand unter zu hohem Alkoholeinfluss, sein Führerschein wurde eingezogen.

- In Fahrtrichtung Belgien, kam es am Donnerstag kurz vor der Ausfahrt Bertrange an einem Stauende zu einem Auffahrunfall in welchen vier Wagen verwickelt waren. Drei Personen wurden bei dem Unfall verletzt und wurden zur Kontrolle ins Krankenhaus gebracht. Die linke Fahrspur war für die Dauer der Rettungsmaßnahme für ca. 1 Stunde nicht befahrbar.