Und noch ein Rekord für Charline Mathias

Sie klassierte sich mit dieser Zeit an siebter Stelle von neun Läuferinnen. Das Tempo war von Anfang an hoch, aber Charline konnte noch während zwei Runden andere Läuferinnen überholen, bevor sie dann, noch müde von den 1.500 m beim Vectis-Meeting, langsam etwas abbaute.

Mit dieser Zeit war Mathias 2,60 Sekunden schneller als Martine Nobili, die im Jahr 2014 einen 800-m-Rekord aufgestellt hatte. Sie toppte ihre persönliche Bestzeit in der Halle um 5,03 Sek. Der einzige Wermutstropfen ist, dass sie die Norm für die Hallen-EM in Belgrad um 32 Hundertstel verpasste. Die Marokkanerin Malika Akkaoui gewann in 2.00.91 Minuten.