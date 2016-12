Nr. 5 in Europa und in den Top 20 weltweit

Auch wenn Luxemburg ein sehr kleines Land ist, spielt es in Sachen Frachtflughafen eine bedeutende Rolle. "Das Einzugsgebiet des Passagierflughafens auf dem Findel ist auf die Landesgrenzen beschränkt“, so Laurent Jossart, der Executive Vice President von LuxairCargo, dem Betreiber des Cargo-Centers gegenüber dem Tageblatt. "Der Passagierflughafen ist an die Größe des Landes angepasst." Im europäischen Vergleich liege er auf dem hundersten Platz.

Das Einzugsgebiet des Frachtflughafens jedoch ist bedeutend größer. Luxemburg liegt - manche reden vom Herzen Europas - inmitten der EU, die einen einheitlichen Wirtschaftsraum darstellt. Jede europäische Stadt ist leicht in weniger als 24 Stunden per Straße erreichbar. Das hat dazu geführt, dass viele Cargo-Airlines Luxemburg ansteuern. Rund 810.000 Tonnen Fracht werden in diesem Jahr durch die Hallen auf dem Findel bewegt werden.

"Wenn man weltweit von über 50 Millionen Tonnen ausgeht, kann man sagen, dass knappe zwei Prozent aller durch die Lüfte transportierten Güter durch das Cargo-Center passieren", so Jossart. Damit ist der Findel der fünftgrößte Frachtflughafen Europas und liegt weltweit in den Top 20.