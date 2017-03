Vergiftete Nachbarschaft

Mitten in einem lothringischen Wohngebiet unweit der Grenze zu Luxemburg verrottet unbemerkt von der Öffentlichkeit seit drei Jahren tonnenweise hochgiftiger Industriemüll. Die bisher ahnungslosen Anwohner reagieren empört.

Gefährliche Produkte, ein nicht-entgaster Kraftstofftank, metallbelastete Schlämme und Abwasserrohre mit unbekanntem Ausgang: So beschrieben die französischen Behörden den Zustand eines ehemaligen Industriegeländes in Ottange im Jahr 2015. Nach Recherchen dieser Zeitung verrotten im Süden von Ottange, nur drei Kilometer von der luxemburgischen Grenze entfernt, an einem Bachlauf noch immer die giftigen Überreste des bereits im Jahr 2014 in die Insolvenz gegangenen Metallverarbeitungsbetriebs „Profilest“. Die französischen Behörden haben bisher weder das Gelände geräumt noch wenigstens abgesperrt.

Die örtliche Bevölkerung weiß offensichtlich von nichts, wie eine Umfrage im direkt an die Brache angrenzenden Wohngebiet ergibt. „Das ist doch gefährlich“, vermutet der Luxemburger Felix Marcelli, als er erfährt, dass nur einen Steinwurf entfernt vom Haus seiner Freundin ungesichert gefährlicher Giftmüll lagert. Der Mondorfer ist sicher: „In Luxemburg wäre so etwas nicht möglich, da gäbe es sofort eine Strafe.“ Die Nachbarsfamilie reagiert ebenso überrascht. „Das ist doch nicht normal, jemand muss das doch wegräumen.“

Auch Grenzgänger Artur Guedes ist völlig überrascht, als er von dem Giftmüll erfährt. Der gebürtige Brasilianer wohnt mit seiner Frau Christiane im französischen Ottange unweit der Grenze. Während Artur in Capellen arbeitet, ist Christiane in einem Krankenhaus in Hamm beschäftigt. Zu den beiden Ottangern, die auch viele Jahre in Luxemburg lebten, gehören drei kleine Kinder im Alter zwischen sieben und 15 Jahren. „Ich habe Nachbarskinder auf dem Gelände gesehen, sie sind da mit ihren Fahrrädern und Rollern entlanggefahren“, erzählt die Mutter. „Zum Glück spielen meine Kinder dort nicht.“

Tatsächlich wirkt das Gelände der ehemaligen Firma so, als wäre es Hals über Kopf verlassen worden. Das Büro ist verwüstet, Rechnungen, Behördendokumente und Protokolle sind kreuz und quer über den Boden verteilt. Überall liegt Schrott und Müll herum, die Scheiben der ehemaligen Firma sind teils zersplittert.

Bei „Profilest“, an der Landstraße D59 im Süden der lothringischen Grenzstadt Ottange, stellten zuletzt 14 von zeitweise über 100 Mitarbeitern Teile für Elektrogeräte her. Im April 2014 kam die Insolvenz. Da in dem Betrieb zahlreiche giftige Substanzen wie Säuren und explosive Pulver verwendet wurden, drängte die regionale französische Umweltbehörde Dreal von Anfang an auf eine zügige Räumung des Geländes, wie sich in den Behördendokumenten nachlesen lässt. Bereits im Juni stellten die Beamten ein Leck fest und befürchteten „gefährliche chemische Reaktionen“. Die Situation würde dem Umweltrecht zuwider laufen, schließlich könnten Böden, Grundwasser und auch der direkt angrenzende und nach Luxemburg fließende Kälbach verunreinigt werden.

Im September desselben Jahres warnte die Behörde gar vor einer „Explosionsgefahr“ und präzisierte, dass sich auf dem Gelände „gefährliche Produkte“ befänden, darunter mit Aluminium belastete Schlämme und asbesthaltiger Kalk. Als der eingesetzte Insolvenzverwalter das Gelände mehr als ein Jahr später noch immer nicht geräumt hatte, so ist in den Dokumenten weiter nachzulesen, setzte ihn die zuständige Präfektur in Metz in Verzug. Tatsächlich blieb der Großteil des Giftmülls weiterhin auf dem Gelände. Ein weiteres Jahr später forderte die Behörde eine Kaution für die Räumung ein, in Höhe von 278.220 Euro.

Nachdem der Insolvenzverwalter nachweisen konnte, dass sich dafür im Firmenvermögen nicht mehr ausreichend Mittel befanden, entschied ein Gericht schließlich Anfang dieses Jahres eine Räumung durch die nationale Umweltagentur Ademe, die nach deren Angaben „im Mittel dreieinhalb Jahre“ dauert.

Die betroffenen Anwohner in Ottange, aber auch Bürger im grenznahen Luxemburg wird diese Antwort sicher kaum beruhigen.