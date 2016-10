Streit im Lokal endet mit Fahrverbot und ärztlicher Versorgung

Donnerstagnacht wurde der Polizei eine Schlägerei in einem Lokal in Bettemburg gemeldet. Es seien Stühle durch das Lokal geworfen und Gläser zerbrochen worden, sagte die Anruferin, die sich daraufhin in den Toilettenräumen versteckte.

Als die Beamten vor dem Gebäude ankamen, fiel ihnen ein Fahrzeug auf, das über eine provisorische Fahrbahntrennung fuhr und dabei mächtigen Lärm verursachte. Kurz danach wurde ein Fahrzeug gesehen, das in falscher Richtung durch die rue Auguste Collart fuhr. Der Wagen fuhr mit ausgeschalteten Lichtern davon.

Zur gleichen Zeit lief eine aufgebrachte Person aus dem erwähnten Lokal und erzählte, dass der Fahrer des Wagens vorher dort randaldiert hätte.

Die Beamten nahmen die Verfolgung des Wagens auf. Der Fahrer achtete jedoch nicht auf das eingeschaltete Blaulicht und die Sirene. Das Fahrzeug konnte erst duch ein Überholmanöver gestoppt werden. Der Fahrer war verletzt, das Fahrzeug mehrfach beschädigt und im Wagen wurde Alkohol gefunden.

Bei einem Alkoholtest kam heraus, dass der maximal zugelassene Höchstwert deutlich überschritten wurde. Dem Mann wurde ein provisorisches Fahrverbot erteilt. Außerdem wurde er ärztlich versorgt und in ein Krankenhaus gebracht.

Die Verletzung soll auf den Streit im Lokal zurückzuführen sein, da ihm von einem anderen Kunden ein Zuckerspender an den Kopf geworfen wurde. Nach der kurzen Rangelei sollen die beiden sich wieder vertragen haben. Bezüglich des Vorfalls wurden weitere Ermittlungen eingeleitet.