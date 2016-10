Andreas Wagner Koordinator

Esch und andere Südgemeinden haben ihre Kandidatur für das Projekt Europäische Kulturhauptstadt 2022 eingereicht. Wie nun bekannt wurde, ist Andreas Wagner, Chefdramaturg am Théâtre National du Luxembourg“ zum Generalkoordinator des Projekts genannt worden, sollte die Luxemburger Kandidatur zurückbehalten werden. Künstlerische Direktorin ist Janina Stroetgen, derzeit noch Tageblatt-Kulturredakteurin.

Andreas Wagner studierte Musikwissenschaft, Philosophie, Kunstgeschichte, Neuere Geschichte, Romanistik, Komposition und Elektronische Musik. Er promovierte über den Bildenden Künstler Jean Dubuffet.

Wagner war ua. wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Uni Saarland und Lehrbeauftragte der Hochschule für Bildende Künste Saar. Seit 2006 ist er Chefdramaturg am Théâtre National du Luxembourg. Er betreute über 80 Produktionen in Luxemburg, Deutschland, Frankreich und Bulgarien in Schauspiel, Tanz- und Musiktheater, darunter auch zahlreiche Uraufführungen.

Janina Stroetgen studierte ua. Journalismus und politische Rhetorik an der Universität Tübingen. Sie schloss ihr Magister-Studium mit einer Arbeit über Rhetorik und den Surrealisten René Magritte ab. Folgten Praktika in ausländischen Rundfunk-und Zeitungsredaktionen. Seit 2007 ist sie Redakteurin im Tageblatt, dessen Kulturredaktion sie derzeit leitet.