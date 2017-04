Dehnungsfugen auf der"Pont Adolphe" vergessen

Damit sich eine Fahrbahn bei großen Temperaturunterschieden nicht wellt oder zur Seite drückt, werden an den beiden Enden einer Brücken so genannte Dehnungsfugen eingearbeitet. Solche Fugen sind auch bei Zugschienen nötig.

Nach Tageblatt-Informationen wurden diese Fugen allerdings im Tram-Schienenstrang über die "Pont Adolphe" vergessen. Der Beton an den betroffenen Stellen muss erneut aufgebrochen und Schienen zum Teil rausgeschnitten werden.

Rund drei Jahre lang wurde die Brücke saniert. Zig Tonnen des Mauerwerks wurden abgetragen und neu aufgezogen. Mehr als 500 vorgespannte Stahlstangen wurden in die Steinbrücke eingebaut. Jede einzelne Stange muss eine Last von 50 Tonnen aushalten. Rund 86 Millionen Euro wurden in die Sanierung gesteckt.