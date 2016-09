Grenzlandmeisterschaft beliebt wie nie

Die beiden ersten Auflagen des Wettbewerbs fanden 2012 und 2014 in Rheinland-Pfalz und im Saarland statt.

Ursprünglich wurde die Grenzlandmeisterschaft in der Großregion ins Leben gerufen um den Feuerwehrcorps einen spannenden Wettbewerb unter vielen Mitstreitern zu bieten.

Bei einer Einzelaustragung in jeder einzelner Region wäre dies nicht möglich gewesen. Mittlerweile ist die Grenzlandmeisterschaft jedoch so beliebt und bekannt daβ Feuerwehrcorps aus ganz Deutschland, Österreich, Frankreich und sogar Italien (Südtirol) am Samstag in Luxemburg antraten.