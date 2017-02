Polen erwartet bis zu 200.000 Rückkehrer

Rund 916.000 Polen leben nach britischen Angaben auf der Insel. Das Ministerium für Entwicklung in Warschau teilte am Montag mit, wegen des Brexits und der besseren wirtschaftlichen Lage in Polen dürften zwischen 100.000 bis 200.000 wieder zurückkehren.

Großbritannien begründet den Brexit unter anderem damit, dass es mehr Kontrolle über die Einwanderung in das Land haben will. Der EU-Binnenmarkt sieht dagegen die Freizügigkeit für Arbeitnehmer vor, die sich damit in allen EU-Staaten niederlassen und dort arbeiten dürfen.