Am späten Mittwoch Nachmittag stand in Bissen in der route de Colmar ein Dachstuhl in Brand. Mehrere Einsatzkräfte waren vor Ort und konnten das Feuer löschen. Verletzt wurde niemand.

Einen weiteren Brand gab es am Abend in der Impasse des Bénédictins in Echternach. Dort stand ein Container in Brand. Kurz vor 22 Uhr brannte es dann ein weiteres Mal im Großherzogtum. Im Steekaul in Vianden-Bettel hatte Müll Feuer gefangen.