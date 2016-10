In ihrer Antwort auf eine parlamentarische Anfrage des ADR-Abgeordneten Fernand Kartheiser, teilt die Staatssekretärin für innere Sicherheit, Francine Closener, mit, dass es zwischen dem 1. Juli 2015 und dem 30. September 2016 358 Polizeieinsätze in Flüchtlingsheimen gab. Insgesamt waren 28 Strukturen betroffen, wobei die Polizei am häufigsten in Gasperich, Strassen, auf Limpertsberg und in der Luxexpo intervenieren musste. Die Staatssekretärin für innere Sicherheit unterstreicht allerdings, dass die Polizei keine Statistiken über ihre Einsätze in Flüchtlingsheimen führt. Die genannten Zahlen würden aus einer "manuellen Recherche" hervorgehen.

Gründe für die Polizeieinsätze sind meistens "Streitigkeiten" oder eine benötigte "Hilfeleistung". Häufig handelt es sich um verbale oder physische Aggressionen. Francine Closener unterstreicht, dass die Polizei bei jeder Straftat einen "procès-verbal" an die Staatsanwaltschaft geschickt hat.