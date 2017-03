Schüsse in französischem Gymnasium

Wie die französische Nachrichtenagentur AFP am Donnerstag unter Berufung auf informierte Kreise wurden bei Schüssen im Lycée Tocqueville de Grasse mehrere Menschen verletzt. Die Onlineausgabe vonberichtet, dass mindestens zwei Täter das Feuer gegen 13 Uhr eröffneten. Unter den Opfern soll sich auch der Direktor des Gymnasiums befinden.

Die zuständige Präfektur bestätigte die Schüsse, konnte aber zunächst keine näheren Angaben machen. Gemäss "Le Figaro" wurden drei Personen verletzt. Ein 17-Jähriger wurde festgenommen. Wegen des Vorfalls gab die französische Regierung einen Warnhinweis heraus

Grasse mit seinen rund 50 000 Einwohnern liegt rund 20 Kilometer nördlich von Cannes im südostfranzösischen Département Alpes-Maritimes. Die Metropole Nizza, in der ein Attentäter mit einem Lastwagen am französischen Nationalfeiertag am 14. Juli 2016 insgesamt 86 Menschen getötet hatte, liegt nur rund 40 Kilometer von Grasse entfernt.

Die Warnung der Regierung wurde im Rahmen eines landesweiten Systems veröffentlicht, das nach den Pariser Terroranschlägen vom November 2015 eingeführt worden war. In Frankreich gilt nach den tödlichen islamistischen Anschlägen in den vergangenen zwei Jahren weiter der Ausnahmezustand.