Cattenom schaltet Block 1 ab

Üben für den Ernstfall: Das taten die Techniker am Samstag Morgen im Atomkraftwerk Cattenom. Sie schalteten Block 1 ab. Block 3 und 4 arbeiteten aber weiter und lieferten elektrischen Strom an das Netz. Das teilte die Luxemburger Regierung am Morgen mit.

Bei dem Test wollten die Techniker untersuchen, wie die interne Stromversorgung funktioniert, falls die Versorgung durch das nationale französische Netz ausfallen sollte. Diese geplante Abschaltung sollte zeitgleich dafür genutzt werden um verschiedene Wartungsarbeiten durchzuführen.

Block 2 ist seit dem 18. Februar dieses Jahres bereits abgeschalten. Grund dafür ist, dass ein Drittel der Kernbrennstäbe in dem Reaktor ausgetauscht werden sollen.