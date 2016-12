Fleißige, falsche Polizisten unterwegs

Alle drei Vorfälle ereigneten sich kurz hintereinander. Der erste hat sich am Mittwoch Morgen in der "rue Victor Feyder" in Fentange gegen 9.00 UIhr ereignet. Ein angebliches Mitglied der "Police National de la France" versuchte bei dem älteren Bewohner des Hauses die Wertsachen einzukassieren.

Er konnte sogar angeblich einen Ausweis vorzeigen, wobei jedoch der Verdacht bestand, dass es sich hierbei um eine Fälschung handelte. Schon die Frage nach den Wertsachen erregte Verdacht, weil kein Polizist sie so stellen würde. Als der Mann sich dann noch in der Wohnung umsehen wollte, schöpfte der Bewohner endgültig Verdacht und schickte den Mann fort.

Die Beschreibung des angeblichen Polizisten lautet: Mann von weißer Hautfarbe, ungefähr 30 Jahre alt, geschätzte Größe 1,70 Meter, trug eine schwarze Lederjacke und hat dunkles, kurzes Haar.

Gegen 10.10 Uhr wurde ein weiterer falscher Polizist in Rumelange gemeldet. Hier gab der Mann an, dass er Ermittlungen im Rahmen von Einbrüchen durchführen würde. Auch hier wurde angeblich ein französischer Ausweis vorgezeigt. Die Aufforderung den Ausweis genauer betrachten zu können, wurde jedoch verweigert. Auch diese Vorgehensweise ist nicht üblich, zumal die französische Polizei auf luxemburgischem Gebiet Einbruchsermittlungen in dieser Form nicht durchführt.

Beschreibung des mutmaßlichen Polizisten: Französisch sprechender Mann, ungefähr 30 Jahre alt, kurzes braunes Haar, trug eine graue Weste, blaue Hose und hatte ein Kinnbart.

Der dritte Vorfall ereignete sich in der "rue principale" in Tetange gegen elf Uhr. Auch hier gab sich ein Mann als Polizist aus und erkundigte sich nach dem Schmuck, welche die ältere Dame besitzen würde.

Beschreibung: Mann zwischen 30 und 40 Jahren, sprach Französisch, von mitteleuropäischer Herkunft, ungefähre 1,70 Meter groß, von korpulenter Statur und trug eine braune Jacke.

Die Opfer sind samt und sonders ältere Personen, ob der Täter immer derselbe ist steht nicht fest. Die Police Grand Ducal bittet darum, sofort die Notrufzentrale zu kontaktieren.