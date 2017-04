Brand in Hotel-Garage

Gegen 22.30 Uhr am Samstag Abend brannte es aus bislang noch unbekannter Ursache in der Garage eines Hotelkomplexes in Clervaux.

Die Angestellten hielten das Feuer bis zum Eintreffen der Feuerwehr unter Kontrolle vermochten es aber selbst nicht zu löschen. Personen wurden nicht verletzt, Es entstand allerdings ein höherer Sachschaden.

Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Ermittlung der Brandursache durch die Kriminalpolizei an.