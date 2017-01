In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch lieferten sich drei Jugendliche eine Verfolgungsjagd mit der Polizei. Der Fahrer fiel auf, als er in Rumelange, in der 'Grand-rue' mit einer unangemessenen Geschwindigkeit unterwegs war. Die Verfolgung durch die Polizei wurde nach einigen Straßen aufgrund der Wetterverhältnisse sowie der Gefährdung abgebrochen.

Das Auto konnte jedoch noch kurzer Zeit im Straßengraben aufgefunden werden. Der junge Fahrer hatte die Kontrolle verloren, blieb jedoch unverletzt. Bei der anschließenden Kontrolle erklärte der Jugendliche nicht im Besitz eines Führerscheines zu sein und aus diesem Grund die Flucht ergriffen zu haben.

Das teilte Polizei in einer Pressemeldung mit.