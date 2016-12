Wildpinkler und Grabenfahrer

Die Nacht von Donnerstag auf Freitag sollte eine ereignisreiche für die Polizei sein. Kurz nach 17 Uhr wurde die Polizei zu einem Unfall auf der Strecke zwischen Weckergrund und Potaschberg gerufen. Ein Fahrer hatte die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und befand sich im Graben. Da er zu viel getrunken hatte, wurde ihm der Führerschein entzogen. Sein Wagen wurde abgeschleppt.

Ein paar Stunden später, kurz vor Mitternacht, war eine Patrouille auf der A4 unterwegs. Sie winkte ein Auto heraus, das in Schlangenlinien in Höhe der Ausfahrt Leudelingen unterwegs gewesen war. Der Fahrer verstand nicht richtig, was von ihm verlangt wurde und blieb auf der Pannenspur stehen. Die Polizisten kontrollierten seinen Alkoholwert. Der Mann lag deutlich drüber. Etwas beschäftigte ihn allerdings dringender als die gerade stattfindende Kontrolle. Er stieg über die Leitplanke und fing an zu pinkeln, während die Polizisten mit ihm redeten. Ihm wurde ein Fahrverbot auferlegt.