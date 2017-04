Einbrecher war auf Hafturlaub

In der Nacht zu Ostermontag hat ein Mann die Fensterscheibe einer Imbissbude in der rue du Fort Neipperg in Luxemburg eingeschlagen. Eine Polizeistreife traf kurz darauf 2 Männer an. Auf einen der beiden passte die Täterbeschreibung. Zudem hatte er eine tiefe Schnittwunde an der Wade.

Der mutmaßliche Täter stand unter starkem Alkohol- und Drogeneinfluss und hatte somit auch gegen Hafturlaubauflagen verstoßen. Zudem war er stark ausfallend gegenüber den Beamten und dem Krankenhauspersonal, die seine Wunde versorgen wollte. Er wurde vorerst in die Ausnüchterungszelle gebracht.

Gegen 3 Uhr am Montagmorgen überraschte ein Hausbewohner in der rue du Cimetière in Bonneweg einen Mann, der kurz zuvor die Eingangstür eines Wirtshauses aufgebrochen hatte. Als er ihn zur Rede stellen wollte, flüchtete der Einbrecher.

Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen. Die Beschreibung des Mannes: Er ist 1,85 m gross, hat weisse Hautfarbe, er trug eine braune Lederjacke, ein graues Sweatshirt und blaue Jeans. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Nummer 113 entgegen.