... und es wird noch kälter

Wer in den nächsten Tagen das Haus verlässt, muss sich warm anziehen. Die Temperaturen in Luxemburg werden diese Woche deutlich fallen. Während am Montag noch Temperaturen um den Gefrierpunkt herrschen, rauscht das Thermometer ab Dienstag in den Keller. Dann wird nach Angaben von MeteoLux die Temperatur tagsüber zwischen Minus 4 und Minus 2 Grad liegen. Dabei wird es windig. In der steifen Brise fühlen sich Minus 3 Grad an wie Minus 8.

In der Nacht zum Dienstag fällt das Thermometer dann bis auf Minus 10 Grad in Höhenlagen, was wegen des kalten Windes aber eher wie Minus 13 Grad empfunden wird. In den kommenden Nächten werden die Temperaturen konstant zwischen Minus 8 und Minus 10 Grad liegen. Auch am Tag klettert das Thermometer nicht über den Gefrierpunkt.

Zum Wochenende wird es dann nochmal deutlich kälter. Für die Nacht zum Samstag erwartet MeteoLux bis zu Minus 11 Grad. Gefühlt sind das dann eher Minus 14 Grad. Richtig kalt wird es am Wochenende im Norden Luxemburgs werden. Für Clerf werden am Samstag und Sonntag nach Informationen von wetter.com die Temperaturen auf bis zu Minus 17 Grad fallen. Anfühlen werden sie sich aber wohl eher wie Minus 21 Grad.

Problematisch könnte die Situation wieder in Osteuropa werden. Beim letzten Kälteeinbruch vergangene Woche waren unter anderem in der Ukraine mindestens vier Menschen erfroren, in Weißrussland kamen fünf Menschen wegen der Kälte ums Leben. In Polen forderte die Kälte zehn Todesopfer.

Insgesamt liegt die Zahl der Kältetoten in Polen seit November bei 65. Auch in der Slowakei sind vier Menschen vergangene Woche erfroren, in Bulgarien starben sechs Menschen. In Lettland sind seit dem Jahreswechsel 14 Menschen erfroren.

Der Hochdruck-Einfluss, der uns in den kommenden Tagen klirrende Kälte beschert, ist aber auch dafür verantwortlich, dass tagsüber die Sonne scheint. Der Himmel wird weitgehend wolkenfrei bleiben. Erst ab Mitte nächster Woche macht sich dann jedoch wieder Tiefdruck-Einfluss bemerkbar, und die Temperaturen werden über den Gefrierpunkt steigen. Dann setzt setzt auch leichter Regen ein.