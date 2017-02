Wetter zum Daheimbleiben

Wie die Hobby-Meteorologen von Météo Boulaide schreiben, hat sich ein Gewitter über das komplette Land gelegt. Mit im Gepäck: Starker Wind, starker Regen und Hagel. Vor allem in der Gegend um Vianden sei es am frühen Abend "richteg ruppeg" gewesen. Das Risiko von Gewittern bestehe noch bis in den Abend hinein, schreibt Météo Boulaide weiter. Am späten Abend und in der Nacht werde das Risiko allerdings abnehmen.

Der starke Wind reichte am Montagabend aus, um Bäume umzuwerfen, wie der ACL meldet. So etwa auf der N11 zwischen Dommeldingen und der Auffahrt Waldhof. Die Straße war in beide Richtungen blockiert.

Weitere umgestürzte Bäume meldet der ACL auf dem boulevard Dr Charles Marx und dem boulevard de la Pétrusse in Luxemburg-Stadt sowie auf der Straße zwischen Hosingen und Obereisenbach.