TICE-Nachtbusse fahren ab 9. Dezember

Junge und weniger junge Mensche in Feierlaune werden künftig an den Wochenenden keine Entschuldigung mehr haben, betrunken mit dem Auto im Süden Luxemburgs unterwegs zu sein. Die TICE-Busse werden nämlich ab dem kommenden Wochenende auch nachts unterwegs sein. An den Freitag- und Samstagabenden sowie an den Vorabenden der Feiertage werden die Busse des interkommunalen Transportsyndikats des Kanton Esch/Alzette im Ein-Stunden-Takt durch die Nacht fahren und damit alle kulturellen Hauptanziehungspunkte bedienen. Dies kündigte der Präsident des TICE, Henri Hinterscheid, am Montag auf einer Pressekonferenz an.

Der Fahrplan sei auch mit den CFL abgestimmt worden, die ebenfalls ab Dezember Nachtzüge auf der Linie Luxemburg-Rodange einsetzen werden, betonte Hinterscheid.

Unterstützt wird die Fahrplanerweiterung des TICE mit einer Kampagne. Dabei werden in allen TICE-Bussen Plakate aufgehängt. Auf diesen Plakaten ist ein verstecktes Symbol enthalten, das erst sichtbar wird, wenn man es mit dem Blitzlicht einer Kamera photographiert. Zeigt man dieses Foto im Empfang des Rathauses einer beteiligten Gemeinde oder der TICE-Zentrale, in einem Schalter der Mobilitéitszentral oder im Pro-Sud-Büro in Belval, erhält man als kleines Geschenk ein fluoreszierendes Armband, mit dem man im Dezember die Nachtbusse des TICE gratis benutzen darf. Ansonsten gelten nachts die gleichen Tarife wie tagsüber.

Die Nachtbus-Aktion des TICE wird mit 825.000 Euro grösstenteils vom Staat finanziert, die acht TICE-Gemeinden steuern 50.000 Euro bei. 12 neue Fahrer wurden eingestellt, damit die zusätzlichen Busfahrten bewältigt werden können.

Die Nachtbus-Aktion des TICE soll testweise zwei Jahre dauern. Anschliessend wird Bilanz gezogen und über das weitere Angebot entschieden.