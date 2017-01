Fataler Sekundenschlaf

Eine junge Fahrerin verfiel, laut eigenen Aussagen, am Donnerstagabend in einen Sekundenschlaf. Hierbei prallte sie gegen zwei Fahrzeuge, welche am Straßenrand parkten. Auch ein Geländer, welches als Umzeunung eines Hauses diente, wurde bei dem Unfall beschädigt.

Die Autos erlitten einen Totalschaden. Die Frau klagte über Schmerzen und wurde zur Kontrolle ins Krankenhaus gebracht. Der Unfall ereignete sich in der rue d'Ehlerange in Monnerich.

Ein weiterer Unfall ereignete sich am Mittwochnachmittag gegen 13.30 Uhr in Bartringen auf der route d'Arlon. Ein Fahrer verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug, als er auf den Parkplatz eines Geschäftes abbiegen wollte.

Hierbei prallte er seitlich gegen einen vorbeifahrenden Bus. Der Fahrer wurde zur Kontrolle mit dem Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht.