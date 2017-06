Anstoßen gegen Trump

Bier überwindet Grenzen: Brauereien aus Mexiko und den USA haben sich zusammengetan, um mit einem gemeinsamen Getränk ein politisches Zeichen gegen US-Präsident Donald Trump zu setzen. Auf dem Etikett ist Trump mit mexikanischem Mariachi-Hut zu sehen, unter dem orangefarbenes Haar hervorschaut.

Das Bier schmeckt leicht nach Mango und wurde auf den Namen "Amigous" getauft. "Uns war es wichtig, das hier gemeinsam zu machen und zu zeigen, dass der Präsident der USA falsch liegt", sagt der Chef der mexikanischen Brauerei Error de Diciembre, José Fernando Rincón.

Er hat sich mit dem Brauer Epic Brewing aus dem US-Bundesstaat Utah und der mexikanischen Brauerei Cru Cru zusammengetan, um das neue Bier zu kreieren. Die grenzüberschreitende Kreation soll ein Zeichen setzen gegen Trumps Pläne für einen Mauerbau und gegen seine anti-mexikanische Rhetorik.

Cru-Cru-Chef Luis Enrique de la Reguera ist mit dem Ergebnis zufrieden: "Lustigerweise ist es ziemlich bitter geworden - so wie Trump. Und es ist ziemlich orange geworden - auch wie Trump." Das Bier erwies sich als Verkaufsschlager: Die erste Tranche von 1.200 Flaschen war binnen drei Tagen ausverkauft. Bislang gibt es das Bier nur in Mexiko. Die Brauer wollen es bald aber auch in den USA verkaufen.