Betrunkener fährt gegen Straßenlaterne

Am Sonntag Abend gegen 22h30 war ein Mann mit seinem Pkw in der rue de Sanem in Zolwer unterwegs. Plötzlich kam er mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Straßenlaterne, einen Stromverteilerkasten und eine kleine Mauer.

Bei dem Unfall zog sich der Fahrer Verletzungen zu und wurde noch vor Ort erstversorgt. Anschließend brachte ihn die Ambulanz ins Krankenhaus. Da der Alkoholtest des Mannes positiv verlief, wurde der Führerschein eingezogen.

Ebenfalls am Sonntag Abend, gegen 21h30, wurde der Polizei ein Autofahrer gemeldet, der mit seinem Fahrzeug auf der A3 in Schlangenlinien unterwegs war. Die Beamten konnten den Fahrer kurze Zeit später in Düdelingen stoppen. Der Alkoholtest verlief positiv, der Führerschein wurde eingezogen.