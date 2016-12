Junge 15 Stunden auf Balkon ausgesperrt

Bei eiskaltem Wetter soll ein Paar in Brüssel einen sechsjährigen Jungen 15 Stunden lang auf dem Balkon ausgesperrt haben. Das Kind sei ohnmächtig, unterkühlt und unterernährt von Rettungskräften aufgefunden worden und schwebe in Lebensgefahr, teilte die Staatsanwaltschaft der belgischen Hauptstadt am Donnerstag mit.

Die Mutter des Jungen und sein Stiefvater wurden festgenommen. Die Zeitung "Het Laatste Nieuws" berichtete, der Junge sei von fünf Uhr morgens bis acht Uhr Abends auf dem Balkon der Wohnung der Familie ausgesperrt gewesen - weil er sich in der Küche etwas zu Essen geholt habe.

Der Junge hat eine Zwillingsschwester, die ebenfalls in ein Krankenhaus eingeliefert wurde. Beide hätten "Spuren von Misshandlung" aufgewiesen und seien offensichtlich unterernährt, erklärte die Staatsanwaltschaft. Gegen die 31-jährige Mutter und ihren 21 Jahre alten Lebensgefährten wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Folter eingeleitet. Der Mann ist nach Behördenangaben geständig, die Mutter weist die Vorwürfe dagegen zurück.