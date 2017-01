Polizei zieht mehrere Führerscheine ein

In der rue de Diekirch in Lintgen kontrollierten die Beamten gegen 2h25 einen Verkehrsteilnehmer. Da er betrunken war wurde sein Führerschein eingezogen. Etwas später, gegen 2h40 unterzog eine Polizeistreife einen Autofahrer in der rue de Noertzange in Kayl einer Alkoholkontrolle. Auch sein Führerschein wurde wegen Trunkenheit am Steuer eingezogen.

Ebenfalls seinen Führerschein verlor in der Nacht zum Samstag kurz vor 4 Uhr ein Fahrer in der rue Syr in Grevenmacher. Auch bei diesem Fahrer war der Alkoholtest positiv verlaufen.

Zu einem Auffahrunfall kam es gegen 5h30 auf der A4 kurz vor der Ausfahre Steinbrücken. Dem Fahrer, der ebenfalls unter Alkoholeinfluss stand, wurde der Führerschein entzogen.

In einem überfüllten Auto war kurz nach Mitternacht am Samstag eine Gruppe unterwegs. Obwohl das Fahrzeug nur für 5 Personen Platz bietet, befanden sich 6 Leute in dem Auto. Der Fahrer konnte zudem keinen gültigen Führerschein vorweisen. Gegen ihn wurde Protokoll errichtet.

Gegen kurz vor 4 kontrollierte eine Streife einen Fahrer in der rue de Noertzange in Kayl. Dabei stellten die Beamten fest, dass gegen den Fahrer ein Fahrverbot bestand. Auch war die technische Kontrolle an seinem Fahrzeug abgelaufen. Gegen ihn wurde ebenfalls Protokoll errichtet.