"Over the Rainbow": neues "Secondaire"-Angebot

Es handelt sich hier um die Schule "Over the Rainbow - Ecole privée multilingue", die sich in Luxemburg-Stadt auf Nr. 7 im Val Sainte-Croix ("Kräizgrënnchen") befindet. Seit 2011 hat diese Asbl. ihr Angebot stetig ausgebaut und darf laut großherzoglichem Reglement von April 2016 alle vier Zyklen der Grundschule anbieten. Die 2011 gegründete Schule, die mittlerweile im Viertel Belair zuhause ist, darf demnach nun ab der kommenden Rentrée auch die Unterstufe, d.h. die drei ersten Jahrgänge des Gymnasiums, anbieten.

Acht und fünf



Laut Internetseite des Unterrichtsministeriums gibt es derzeit in der Grundschule 8 zugelassene Privatschulen, die ein anderes Schulprogramm als das offizielle Luxemburger Programm anbieten.



Von diesen sind ab der kommenden Rentrée dann insgesamt 5 auch im Sekundarbereich zugelassen: Ecole française/Vauban, International School (ISL), Waldorf-Schule, St. George's und eben Over the Rainbow.

Die Privatschule bietet zwei Sprachen-Zweige an: englisch und französisch; ein wesentlicher Akzent des Schulprogramms liegt auf Zweisprachigkeit. Laut eigenen Angaben auf der Homepage der Schule orientiert sich die Schule bisher (für die Grundschule) am offiziellen britischen, resp. französischen Schulprogramm, gestützt auf verschiedene andere Programme, resp. Unterrichtsarten. "International Primary Curriculum", Montessori oder auch die "Approche mathématique de Singapour" werden hier genannt.

