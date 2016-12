Unverbesserlich: U-Haft

Die letzte Meldung datierte vom 23. November (► Link ), am 12. Dezember war es wieder soweit: In Imbringen wurde ein Unverbesserlicher erwischt, der "seit mehreren Jahren" keinen Führerschein mehr hat. Hier die Meldung im Wortlaut:

"Gestern Nachmittag wurde eine Verkehrskontrolle in Imbringen durchgeführt. Aus Richtung Bourglinster kam ein Verkehrsteilnehmer angefahren, welcher beim Erblicken der Polizei sofort sein Auto am Straßenrand abstellte. Der Fahrer stieg aus dem Fahrzeug und gab an, einen Freund besuchen zu wollen. Die Beamten entschieden sich jedoch, ihn zu kontrollieren.

Der Mann erklärte, seinen Führerschein gerade nicht bei sich zu haben. Eine Nachfrage bei der regionalen Leitstelle ergab jedoch, dass seit mehreren Jahren gegen den Mann ein ministerielles Fahrverbot besteht. Es stellte sich heraus, dass er keine Punkte mehr auf seinem Führerschein hatte. Da er des Weiteren den gesetzlich vorgesehen Fahrlehrgang nicht abgeschlossen hatte, bleibt das Fahrverbot weiterhin bestehen.

Der Mann wurde mit den Fakten konfrontiert und gestand, hiervon Kenntnis zu haben. Die Staatsanwaltschaft wurde in Kenntnis gesetzt. Da der Mann bereits mehrfach wegen Fahrens ohne Führerschein verurteilt wurde und weiterhin das Fahrverbot missachtete, ordnete die Staatsanwaltschaft seine Festnahme an. Der Mann wurde heute Morgen (Dienstag morgen, d.Red.) dem Untersuchungsrichter vorgeführt, der Untersuchungshaft anordnete."